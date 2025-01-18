Ціна Freela (FREL)
Поточна ціна Freela (FREL) сьогодні становить 0.00020673 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FREL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freela:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 177.32K USD
- зміна ціни Freela протягом дня — +0.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freela до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Freela до USD становила $ +0.0000102623.
За останні 60 днів зміна ціни Freela до USD становила $ +0.0000283003.
За останні 90 днів зміна ціни Freela до USD становила $ +0.00002391347839595716.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.09%
|30 днів
|$ +0.0000102623
|+4.96%
|60 днів
|$ +0.0000283003
|+13.69%
|90 днів
|$ +0.00002391347839595716
|+13.08%
Останній аналіз цін Freela: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.43%
+0.09%
-17.51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Freela is a first of its kind Defi powered and self governing DAO designed to act as a decentralised broad platform for freelancing transactions. It provides a platform for both B2B (Business to Business) and P2P (Peer to Peer) commission free transactions with its intuitive user interface matching skilled freelancers for the job postings worldwide. It brings in a unique innovative model with professional mediation and thus ensuring a win win transaction between the employer and employee, ensuring best quality work for the employer and best remuneration for the employee.
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