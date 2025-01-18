Ціна Freedomcoin (FREED)
Поточна ціна Freedomcoin (FREED) сьогодні становить 0.02057448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FREED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freedomcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 557.52 USD
- зміна ціни Freedomcoin протягом дня — -7.86%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін FREED до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FREED.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freedomcoin до USD становила $ -0.00175510770156565.
За останні 30 днів зміна ціни Freedomcoin до USD становила $ -0.0106660532.
За останні 60 днів зміна ціни Freedomcoin до USD становила $ +0.0126215464.
За останні 90 днів зміна ціни Freedomcoin до USD становила $ +0.00701256605615919.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00175510770156565
|-7.86%
|30 днів
|$ -0.0106660532
|-51.84%
|60 днів
|$ +0.0126215464
|+61.35%
|90 днів
|$ +0.00701256605615919
|+51.71%
Останній аналіз цін Freedomcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.13%
-7.86%
+3.28%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Freedomcoin (FREED) describes itself as a cryptocurrency supporting its conservative followers and Patriots. Freedomcoin's crowdfunding blockchain provides funding and recognition for Patriots utilizing PatriotNodes and PoS mining.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FREED до AUD
A$0.0331249128
|1 FREED до GBP
￡0.0168710736
|1 FREED до EUR
€0.0199572456
|1 FREED до USD
$0.02057448
|1 FREED до MYR
RM0.09258516
|1 FREED до TRY
₺0.7289538264
|1 FREED до JPY
¥3.2162027136
|1 FREED до RUB
₽2.1086784552
|1 FREED до INR
₹1.7813384784
|1 FREED до IDR
Rp337.2865034112
|1 FREED до PHP
₱1.204635804
|1 FREED до EGP
￡E.1.036953792
|1 FREED до BRL
R$0.125504328
|1 FREED до CAD
C$0.0296272512
|1 FREED до BDT
৳2.49979932
|1 FREED до NGN
₦32.0474272824
|1 FREED до UAH
₴0.8663913528
|1 FREED до VES
Bs1.11102192
|1 FREED до PKR
Rs5.7357535344
|1 FREED до KZT
₸10.9205224944
|1 FREED до THB
฿0.7075563672
|1 FREED до TWD
NT$0.6766946472
|1 FREED до CHF
Fr0.0187227768
|1 FREED до HKD
HK$0.1600694544
|1 FREED до MAD
.د.م0.2065677792