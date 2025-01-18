Сьогоднішня ціна Freedomcoin (FREED)

Поточна ціна Freedomcoin (FREED) сьогодні становить 0.02057448 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FREED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freedomcoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 557.52 USD

- зміна ціни Freedomcoin протягом дня — -7.86%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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