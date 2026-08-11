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Поточна ціна Freedom of Money сьогодні становить 0.00432713 USD. Ринкова капіталізація FREEDOM OF MONEY становить 4,328,457 USD. Відстежуйте оновлення цін FREEDOM OF MONEY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Freedom of Money сьогодні становить 0.00432713 USD. Ринкова капіталізація FREEDOM OF MONEY становить 4,328,457 USD. Відстежуйте оновлення цін FREEDOM OF MONEY до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про FREEDOM OF MONEY

Інформація про ціну FREEDOM OF MONEY

Що таке FREEDOM OF MONEY

Офіційний вебсайт FREEDOM OF MONEY

Токеноміка FREEDOM OF MONEY

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Ціна Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FREEDOM OF MONEY до USD:

$0.00440095
$0.00440095$0.00440095
+0.02%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:14:03 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Freedom of Money

Поточна ціна Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) сьогодні становить $ 0.00432713, зі зміною 1.97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FREEDOM OF MONEY до USD становить $ 0.00432713 за FREEDOM OF MONEY.

Freedom of Money наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,328,457, з циркуляційною пропозицією у 1.00B FREEDOM OF MONEY. Протягом останніх 24 годин FREEDOM OF MONEY торгувався між $ 0.0041288 (мінімум) та $ 0.00450645 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02165553, тоді як історичний мінімум — $ 0.00291554.

У короткостроковій динаміці FREEDOM OF MONEY змінився на +2.34% за останню годину та на +4.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 571.38K.

Ринкова інформація щодо Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

$ 571.38K
$ 571.38K$ 571.38K

$ 4.33M
$ 4.33M$ 4.33M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Freedom of Money — $ 4.33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 571.38K. Циркуляційна пропозиція FREEDOM OF MONEY — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.33M.

Історія ціни Freedom of Money у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0.0041288
$ 0.0041288$ 0.0041288
Мін. за 24 год
$ 0.00450645
$ 0.00450645$ 0.00450645
Макс. за 24 год

$ 0.0041288
$ 0.0041288$ 0.0041288

$ 0.00450645
$ 0.00450645$ 0.00450645

$ 0.02165553
$ 0.02165553$ 0.02165553

$ 0.00291554
$ 0.00291554$ 0.00291554

+2.34%

+1.97%

+4.46%

+4.46%

Історія ціни Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freedom of Money до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Freedom of Money до USD становила $ -0.0005812850.
За останні 60 днів зміна ціни Freedom of Money до USD становила $ -0.0014304647.
За останні 90 днів зміна ціни Freedom of Money до USD становила $ -0.000001326919341984.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+1.97%
30 днів$ -0.0005812850-13.43%
60 днів$ -0.0014304647-33.05%
90 днів$ -0.000001326919341984-0.00%

Прогноз ціни Freedom of Money

Прогноз ціни Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FREEDOM OF MONEY у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Freedom of Money потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Freedom of Money у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FREEDOM OF MONEY на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Freedom of Money.

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Ресурс Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Офіційний вебсайт

Категорія :

BNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)Meme

Про Freedom of Money

Яка зараз актуальна ціна Freedom of Money?

Freedom of Money коштує ₴0.1906933565235991920000, що свідчить про зміну ціни на 1.96% за останні 24 години.

Яка обсяг торгів сьогодні видно?

Загалом на основних біржах було обміняно ₴--, що підтверджує активну участь на ринку та постійну ліквідність.

Наскільки ліквідний ринок FREEDOM OF MONEY?

Оцінка ліквідності --/100 відображає, наскільки глибокими є книги замовлень, наскільки ефективно можуть виконуватися великі замовлення та які вузькі спреди на основних торгових парах.

Що показує денній діапазон торгів?

Зміна ціни між ₴0.181953102960769920000 і ₴0.1985958537196186800000 підкреслює поточний рівень волатильності та внутрішньоденний імпульс.

Який зараз рейтинг Freedom of Money на ринку?

Наразі він займає #1669 місце, підтримуючись ринковою капіталізацією ₴190751836.41306560880000.

Яку роль відіграє пропозиція у стабільності ціни?

Обігова кількість токенів 1000000000.0 безпосередньо впливає на поведінку ціни, особливо в періоди підвищеного попиту або дефіциту.

Які фактори впливають на профіль ліквідності Freedom of Money?

Ліквідність залежить від активності маркет-мейкерів, різноманітності торгових пар, глибини бірж та участі екосистеми мережі --.

Люди також запитують: Інші запитання про Freedom of Money

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:14:03 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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