Сьогоднішня ціна Freedom of Money

Поточна ціна Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY) сьогодні становить $ 0.00432713, зі зміною 1.97% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FREEDOM OF MONEY до USD становить $ 0.00432713 за FREEDOM OF MONEY.

Freedom of Money наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4,328,457, з циркуляційною пропозицією у 1.00B FREEDOM OF MONEY. Протягом останніх 24 годин FREEDOM OF MONEY торгувався між $ 0.0041288 (мінімум) та $ 0.00450645 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02165553, тоді як історичний мінімум — $ 0.00291554.

У короткостроковій динаміці FREEDOM OF MONEY змінився на +2.34% за останню годину та на +4.46% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 571.38K.

Ринкова інформація щодо Freedom of Money (FREEDOM OF MONEY)

Ринкова капіталізація $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Обсяг (за 24 год) $ 571.38K$ 571.38K $ 571.38K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4.33M$ 4.33M $ 4.33M Циркуляційне постачання 1.00B 1.00B 1.00B Загальна пропозиція 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Поточна ринкова капіталізація Freedom of Money — $ 4.33M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 571.38K. Циркуляційна пропозиція FREEDOM OF MONEY — 1.00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4.33M.