Яка зараз ціна Freedom?

Freedom торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -0.41% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як FREE порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -0.41% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо FREE перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Freedom виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Country-Themed Meme?

У сегменті Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Country-Themed Meme FREE демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Freedom?

Ринкова капіталізація ₴762877.5908176616960000 розташовує FREE на #9098 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують FREE?

Freedom згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку FREE?

З 983307923.407339 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.