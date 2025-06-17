Ціна FreeDogs (FREEDOG)
Поточна ціна FreeDogs (FREEDOG) сьогодні становить 0,00374818 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FREEDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FreeDogs:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FreeDogs протягом дня — -0,48%
- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FreeDogs до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FreeDogs до USD становила $ +0,0112501757.
За останні 60 днів зміна ціни FreeDogs до USD становила $ +0,0162315084.
За останні 90 днів зміна ціни FreeDogs до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0,48%
|30 днів
|$ +0,0112501757
|+300,15%
|60 днів
|$ +0,0162315084
|+433,05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FreeDogs: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,53%
-0,48%
+80,94%
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