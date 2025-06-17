Сьогоднішня ціна FreeDogs (FREEDOG)

Поточна ціна FreeDogs (FREEDOG) сьогодні становить 0,00374818 USD з ринковою капіталізацією $ 0,00 USD. Ціна FREEDOG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FreeDogs:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FreeDogs протягом дня — -0,48%

- циркуляційна пропозиція – 0,00 USD

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