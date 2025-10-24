Інформація щодо ціни FREEDA (FREEDA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00000557 $ 0,00000557 $ 0,00000557 Мін. за 24 год $ 0,00000557 $ 0,00000557 $ 0,00000557 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00000557$ 0,00000557 $ 0,00000557 Макс. за 24 год $ 0,00000557$ 0,00000557 $ 0,00000557 Рекордний максимум $ 0,00004477$ 0,00004477 $ 0,00004477 Найнижча ціна $ 0,00000526$ 0,00000526 $ 0,00000526 Зміна ціни (за 1 год) -0,26% Зміна ціни (1 дн.) -0,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,71% Зміна ціни (за 7 дн.) +3,71%

Актуальна ціна FREEDA (FREEDA) становить $0,00000556. За останні 24 години FREEDA торгувався між мінімумом у $ 0,00000557 і максимумом у $ 0,00000557, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FREEDA становить $ 0,00004477, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000526.

Що стосується короткострокових результатів, то FREEDA змінився на -0,26% за останню годину, -0,26% за 24 години та на +3,71% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FREEDA (FREEDA)

Ринкова капіталізація $ 5,56K$ 5,56K $ 5,56K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 5,56K$ 5,56K $ 5,56K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FREEDA — $ 5,56K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FREEDA — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 5,56K.