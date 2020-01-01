Токеноміка FREE Shayne Coplan (EAGLE) Дізнайтеся ключову інформацію про FREE Shayne Coplan (EAGLE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FREE Shayne Coplan (EAGLE) The FBI raided the home of the chief executive of the predictive betting site Polymarket and seized his phone late on Wednesday. Shayne Coplan, the 26-year-old CEO of the company, woke early on Wednesday morning in Manhattan to federal agents in his home, the New York Post first reported. Coplan himself was not arrested, the company said. On X, formerly Twitter, Coplan wrote on Wednesday evening: “New phone, who dis?” Polymarket claimed the raid was retaliation for its users betting overwhelmingly that Donald Trump would win the election. The site displayed a large chance of Trump winning before the election, giving Kamala Harris a minimal one, out of line with most mainstream polls. “It’s discouraging that the current administration would seek a last-ditch effort to go after companies they deem to be associated with political opponents,” Coplan wrote. “We are deeply committed to being non-partisan, and today is no different, but the incumbents should do some self-reflecting and recognize that taking a more pro-business, pro-startup approach may be what would have changed their fate this election.” Therefore, EAGLE (FREE Shayne Coplan) is a meme coin born to support Shayne Coplan, and using the eagle totem symbolizes freedom. Офіційний вебсайт: https://pump.fun/coin/AyxrBmqbzf169oe14XcSDMbgpUV1ntP6thcScYpYpump Купити EAGLE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FREE Shayne Coplan (EAGLE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FREE Shayne Coplan (EAGLE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 74.32K $ 74.32K $ 74.32K Загальна пропозиція: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M Циркуляційна пропозиція: $ 999.76M $ 999.76M $ 999.76M FDV (повністю розведена вартість): $ 74.32K $ 74.32K $ 74.32K Історичний максимум: $ 0.00535863 $ 0.00535863 $ 0.00535863 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0 $ 0 $ 0 Дізнайтеся більше про ціну FREE Shayne Coplan (EAGLE)

Токеноміка FREE Shayne Coplan (EAGLE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FREE Shayne Coplan (EAGLE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів EAGLE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів EAGLE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку EAGLE, досліджуйте ціну токена EAGLE в реальному часі!

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