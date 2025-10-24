Інформація щодо ціни Free Republic of Verdis (VERDIS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,56% Зміна ціни (1 дн.) +8,48% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,00%

Актуальна ціна Free Republic of Verdis (VERDIS) становить --. За останні 24 години VERDIS торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум VERDIS становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то VERDIS змінився на -0,56% за останню годину, +8,48% за 24 години та на -2,00% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Free Republic of Verdis (VERDIS)

Ринкова капіталізація $ 8,43K$ 8,43K $ 8,43K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 8,43K$ 8,43K $ 8,43K Циркуляційне постачання 998,55M 998,55M 998,55M Загальна пропозиція 998 549 605,3485115 998 549 605,3485115 998 549 605,3485115

Поточна ринкова капіталізація Free Republic of Verdis — $ 8,43K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція VERDIS — 998,55M, зі загальною пропозицією 998549605.3485115. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 8,43K.