Сьогоднішня ціна Freddy Fazbear ($FRED)

Поточна ціна Freddy Fazbear ($FRED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $FRED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freddy Fazbear:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.32 USD

- зміна ціни Freddy Fazbear протягом дня — +11.07%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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