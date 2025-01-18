Ціна Freddy Fazbear ($FRED)
Поточна ціна Freddy Fazbear ($FRED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна $FRED до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freddy Fazbear:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 24.32 USD
- зміна ціни Freddy Fazbear протягом дня — +11.07%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freddy Fazbear до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Freddy Fazbear до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Freddy Fazbear до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Freddy Fazbear до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+11.07%
|30 днів
|$ 0
|-27.18%
|60 днів
|$ 0
|-39.76%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Freddy Fazbear: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.55%
+11.07%
+11.12%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$FRED 🐻 Freddy Fazbear Tired of getting rugged? Tired of missing out on that 1000x? Join the safu movement now. Fred is owned & ran by a based team, liquidity burnt, non-mutable, and more. (DrW63uNnUuHs9n1UCbqu7xJYHg8be4mbPWcNadmr2gYw) *RUG PROOF✅ CMC Listing Applied 💚 Trending 📈 Dank Meme 🐻 Based Team 👨🏫 Marketing 👷♂️ Deep Liquidity 💴 Launched on Friday by OG dev (https://twitter.com/DuhrtyWzrd), on a moon mission to 10M. Fade at your own risk.
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