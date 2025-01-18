Ціна Freco Coin (FRECO)
Поточна ціна Freco Coin (FRECO) сьогодні становить 0.00268166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRECO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freco Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.37 USD
- зміна ціни Freco Coin протягом дня — +17.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freco Coin до USD становила $ +0.00040333.
За останні 30 днів зміна ціни Freco Coin до USD становила $ +0.0008274817.
За останні 60 днів зміна ціни Freco Coin до USD становила $ +0.0001734639.
За останні 90 днів зміна ціни Freco Coin до USD становила $ -0.000087271422628917.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00040333
|+17.70%
|30 днів
|$ +0.0008274817
|+30.86%
|60 днів
|$ +0.0001734639
|+6.47%
|90 днів
|$ -0.000087271422628917
|-3.15%
Останній аналіз цін Freco Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.25%
+17.70%
+74.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Freco is a meme coin with numerous tangible benefits and strong value. The special thing about Freco is our engaging and practical mobile platform for users. Inside the mobile app, you'll discover a variety of coins, from the biggest ones to the smaller ones. This gives users flexibility for investing and trading. Additionally, the Freco app also rewards users through masternodes and staking.
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￡0.0021989612
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€0.0026012102
|1 FRECO до USD
$0.00268166
|1 FRECO до MYR
RM0.01206747
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₺0.0950112138
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¥0.4191970912
|1 FRECO до RUB
₽0.2748433334
|1 FRECO до INR
₹0.2321781228
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Rp43.9616323104
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₱0.157011193
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￡E.0.135155664
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R$0.016358126
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