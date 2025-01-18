Сьогоднішня ціна Freco Coin (FRECO)

Поточна ціна Freco Coin (FRECO) сьогодні становить 0.00268166 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRECO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freco Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 28.37 USD

- зміна ціни Freco Coin протягом дня — +17.70%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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