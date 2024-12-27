Ціна Freakoff (FREAK)
Поточна ціна Freakoff (FREAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 94.61K USD. Ціна FREAK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Freakoff:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.40 USD
- зміна ціни Freakoff протягом дня — +0.14%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Freakoff до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Freakoff до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Freakoff до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Freakoff до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.14%
|30 днів
|$ 0
|-36.52%
|60 днів
|$ 0
|-59.20%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Freakoff: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.83%
+0.14%
+4.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FREAKOFF - We dont freakout, we freakoff! Our token is a key part of our ecosystem. As it is early days our token is mainly for participating as a community holder and project investor. We have plans to intergrate use cases into the token when we build out our NFT project. This project is a meme inspired by freakoff parties. It is a project that plans to develop, launch and build one of the biggest NFT collection of all time.
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