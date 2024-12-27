Сьогоднішня ціна Freakoff (FREAK)

Поточна ціна Freakoff (FREAK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 94.61K USD. Ціна FREAK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Freakoff:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 89.40 USD

- зміна ціни Freakoff протягом дня — +0.14%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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