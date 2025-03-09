Сьогоднішня ціна Frax USD (FRXUSD)

Поточна ціна Frax USD (FRXUSD) сьогодні становить 0.997789 USD з ринковою капіталізацією $ 84.82M USD. Ціна FRXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frax USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.02M USD

- зміна ціни Frax USD протягом дня — +0.06%

- циркуляційна пропозиція – 85.00M USD

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