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Ціна Frax USD (FRXUSD)

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Графік ціни Frax USD (FRXUSD) в реальному часі

$0.997789
$0.997789$0.997789
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Frax USD (FRXUSD)

Поточна ціна Frax USD (FRXUSD) сьогодні становить 0.997789 USD з ринковою капіталізацією $ 84.82M USD. Ціна FRXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frax USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.02M USD
- зміна ціни Frax USD протягом дня — +0.06%
- циркуляційна пропозиція – 85.00M USD

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Цінові показники Frax USD (FRXUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frax USD до USD становила $ +0.00058976.
За останні 30 днів зміна ціни Frax USD до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frax USD до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frax USD до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00058976+0.06%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Frax USD (FRXUSD)

Останній аналіз цін Frax USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.996342
$ 0.996342$ 0.996342

$ 0.998514
$ 0.998514$ 0.998514

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

-0.00%

+0.06%

+0.28%

Ринкова інформація Frax USD (FRXUSD)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 84.82M
$ 84.82M$ 84.82M

$ 22.02M
$ 22.02M$ 22.02M

85.00M
85.00M 85.00M

Що таке Frax USD ( FRXUSD)

Frax USD (frxUSD) is a fiat-redeemable, fully-collateralized stablecoin issued by the Frax Finance Protocol. It operates using a hybrid model where governance-approved enshrined custodians mint and redeem frxUSD backed by cash-equivalent reserves, while advanced onchain mechanisms developed by the Frax Finance Protocol ensure stability, security, and seamless usability across DeFi and traditional financial systems.

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Ресурс Frax USD (FRXUSD)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FRXUSD до місцевих валют

1 FRXUSD до AUD
A$1.57650662
1 FRXUSD до GBP
0.76829753
1 FRXUSD до EUR
0.91796588
1 FRXUSD до USD
$0.997789
1 FRXUSD до MYR
RM4.40024949
1 FRXUSD до TRY
36.35943116
1 FRXUSD до JPY
¥147.70270567
1 FRXUSD до RUB
89.80101
1 FRXUSD до INR
86.94733346
1 FRXUSD до IDR
Rp16,357.19410416
1 FRXUSD до PHP
57.35291172
1 FRXUSD до EGP
￡E.50.55796863
1 FRXUSD до BRL
R$5.76722042
1 FRXUSD до CAD
C$1.42683827
1 FRXUSD до BDT
121.36107607
1 FRXUSD до NGN
1,507.23012973
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1 FRXUSD до VES
Bs63.858496
1 FRXUSD до PKR
Rs279.72016826
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1 FRXUSD до THB
฿33.67537875
1 FRXUSD до TWD
NT$32.76739076
1 FRXUSD до CHF
Fr0.87805432
1 FRXUSD до HKD
HK$7.75282053
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.د.م9.70848697
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