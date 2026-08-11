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Поточна ціна Frax Staked frxUSD сьогодні становить 1.21 USD. Ринкова капіталізація SFRXUSD становить 34,674,008 USD. Відстежуйте оновлення цін SFRXUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Frax Staked frxUSD сьогодні становить 1.21 USD. Ринкова капіталізація SFRXUSD становить 34,674,008 USD. Відстежуйте оновлення цін SFRXUSD до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про SFRXUSD

Інформація про ціну SFRXUSD

Що таке SFRXUSD

Офіційний вебсайт SFRXUSD

Токеноміка SFRXUSD

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Ціна Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 SFRXUSD до USD:

$1.21
$1.21$1.21
0.00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:13:48 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Frax Staked frxUSD

Поточна ціна Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) сьогодні становить $ 1.21, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SFRXUSD до USD становить $ 1.21 за SFRXUSD.

Frax Staked frxUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,674,008, з циркуляційною пропозицією у 28.75M SFRXUSD. Протягом останніх 24 годин SFRXUSD торгувався між $ 1.21 (мінімум) та $ 1.21 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.29, тоді як історичний мінімум — $ 1.056.

У короткостроковій динаміці SFRXUSD змінився на -0.00% за останню годину та на +0.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 745.21K.

Ринкова інформація щодо Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

$ 34.67M
$ 34.67M$ 34.67M

$ 745.21K
$ 745.21K$ 745.21K

$ 34.67M
$ 34.67M$ 34.67M

28.75M
28.75M 28.75M

28,752,369.26102603
28,752,369.26102603 28,752,369.26102603

Поточна ринкова капіталізація Frax Staked frxUSD — $ 34.67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 745.21K. Циркуляційна пропозиція SFRXUSD — 28.75M, зі загальною пропозицією 28752369.26102603. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34.67M.

Історія ціни Frax Staked frxUSD у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
Мін. за 24 год
$ 1.21
$ 1.21$ 1.21
Макс. за 24 год

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.29
$ 1.29$ 1.29

$ 1.056
$ 1.056$ 1.056

-0.00%

+0.01%

+0.12%

+0.12%

Історія ціни Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frax Staked frxUSD до USD становила $ +0.00012929.
За останні 30 днів зміна ціни Frax Staked frxUSD до USD становила $ +0.0046215950.
За останні 60 днів зміна ціни Frax Staked frxUSD до USD становила $ +0.0083572280.
За останні 90 днів зміна ціни Frax Staked frxUSD до USD становила $ +0.00398122246883.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0.00012929+0.01%
30 днів$ +0.0046215950+0.38%
60 днів$ +0.0083572280+0.69%
90 днів$ +0.00398122246883+0.00%

Прогноз ціни Frax Staked frxUSD

Прогноз ціни Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна SFRXUSD у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0.00%.
Прогноз ціни Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Frax Staked frxUSD потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
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Ресурс Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

Офіційний вебсайт

Категорія :

Arbitrum EcosystemEthereum EcosystemFiat-backed Stablecoin

Про Frax Staked frxUSD

Яка зараз ціна Frax Staked frxUSD?

Frax Staked frxUSD торгують за ₴53.3237876822640000, зміна ціни за останні 24 години становить 0.01%. Цей показник відображає реальні ціни, агреговані з глобальних бірж.

Як сьогоднішня ціна порівнюється з історичними рівнями?

ATH Frax Staked frxUSD становить ₴56.8493273637360000, тоді як ATL — ₴46.53712379543040000. Порівняння поточної ціни з цими рівнями допоможе інвесторам оцінити довгостроковий потенціал та попередні цикли зростання.

Яка загальна оцінка SFRXUSD сьогодні?

Ринкова капіталізація становить ₴1528057388.99596974720000, що розміщує актив на #568 місці серед усіх криптовалют.

Наскільки активний ринок участі Frax Staked frxUSD?

Актив генерував ₴-- об’єму торгів за 24 години, що демонструє частоту залучення трейдерів до SFRXUSD.

Яка обігова пропозиція та чому це важливо?

З урахуванням того, що наразі в обігу 28752041.81486427 токенів, динаміка пропозиції впливає на дефіцит, темпи інфляції та довгострокові тенденції оцінки.

У яку категорію входить Frax Staked frxUSD?

Frax Staked frxUSD належить до класифікації Arbitrum Ecosystem,Liquid Staking Tokens,Ethereum Ecosystem,Mode Ecosystem,Fraxtal Ecosystem,X Layer Ecosystem,Sonic Ecosystem,Fiat-backed Stablecoin,Sei Network Ecosystem,Yield-Bearing Stablecoin,Katana Ecosystem, що об’єднує його з іншими активами, які мають подібну корисність або роль у екосистемі.

Як -- впливає на ціннісну пропозицію SFRXUSD?

Робота в мережі -- дозволяє SFRXUSD використовувати специфічні швидкості транзакцій, комісії, моделі безпеки та функціональність смарт-контрактів, що сприяє його загальній адаптації.

Люди також запитують: Інші запитання про Frax Staked frxUSD

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 16:13:48 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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