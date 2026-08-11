Сьогоднішня ціна Frax Staked frxUSD

Поточна ціна Frax Staked frxUSD (SFRXUSD) сьогодні становить $ 1.21, зі зміною 0.01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації SFRXUSD до USD становить $ 1.21 за SFRXUSD.

Frax Staked frxUSD наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 34,674,008, з циркуляційною пропозицією у 28.75M SFRXUSD. Протягом останніх 24 годин SFRXUSD торгувався між $ 1.21 (мінімум) та $ 1.21 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 1.29, тоді як історичний мінімум — $ 1.056.

У короткостроковій динаміці SFRXUSD змінився на -0.00% за останню годину та на +0.12% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 745.21K.

Ринкова інформація щодо Frax Staked frxUSD (SFRXUSD)

Ринкова капіталізація $ 34.67M$ 34.67M $ 34.67M Обсяг (за 24 год) $ 745.21K$ 745.21K $ 745.21K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 34.67M$ 34.67M $ 34.67M Циркуляційне постачання 28.75M 28.75M 28.75M Загальна пропозиція 28,752,369.26102603 28,752,369.26102603 28,752,369.26102603

Поточна ринкова капіталізація Frax Staked frxUSD — $ 34.67M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 745.21K. Циркуляційна пропозиція SFRXUSD — 28.75M, зі загальною пропозицією 28752369.26102603. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 34.67M.