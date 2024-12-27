Ціна Frax Price Index Share (FPIS)
Поточна ціна Frax Price Index Share (FPIS) сьогодні становить 0.869114 USD з ринковою капіталізацією $ 27.43M USD. Ціна FPIS до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frax Price Index Share:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.15 USD
- зміна ціни Frax Price Index Share протягом дня — -1.34%
- циркуляційна пропозиція – 31.56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frax Price Index Share до USD становила $ -0.0118405339780745.
За останні 30 днів зміна ціни Frax Price Index Share до USD становила $ +0.2003825761.
За останні 60 днів зміна ціни Frax Price Index Share до USD становила $ +0.9610762560.
За останні 90 днів зміна ціни Frax Price Index Share до USD становила $ +0.2382987491064141.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0118405339780745
|-1.34%
|30 днів
|$ +0.2003825761
|+23.06%
|60 днів
|$ +0.9610762560
|+110.58%
|90 днів
|$ +0.2382987491064141
|+37.78%
Останній аналіз цін Frax Price Index Share: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.77%
-1.34%
+43.94%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Frax Price Index Share (FPIS) token is the governance token of the Frax Price Index (FPI) system, which is also entitled to seigniorage from the protocol. Excess yield will be directed from the treasury to FPIS holders, similar to Frax Finance's FXS structure.
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