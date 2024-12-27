Сьогоднішня ціна Frax Price Index Share (FPIS)

Поточна ціна Frax Price Index Share (FPIS) сьогодні становить 0.869114 USD з ринковою капіталізацією $ 27.43M USD. Ціна FPIS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frax Price Index Share:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 255.15 USD

- зміна ціни Frax Price Index Share протягом дня — -1.34%

- циркуляційна пропозиція – 31.56M USD

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