Ціна Frax Price Index (FPI)
Поточна ціна Frax Price Index (FPI) сьогодні становить 1.093 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FPI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frax Price Index:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.86K USD
- зміна ціни Frax Price Index протягом дня — -4.44%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frax Price Index до USD становила $ -0.05084087335854.
За останні 30 днів зміна ціни Frax Price Index до USD становила $ -0.0129449455.
За останні 60 днів зміна ціни Frax Price Index до USD становила $ -0.0311636160.
За останні 90 днів зміна ціни Frax Price Index до USD становила $ -0.0199355599158683.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.05084087335854
|-4.44%
|30 днів
|$ -0.0129449455
|-1.18%
|60 днів
|$ -0.0311636160
|-2.85%
|90 днів
|$ -0.0199355599158683
|-1.79%
Останній аналіз цін Frax Price Index: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.36%
-4.44%
-1.86%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The Frax Price Index is a protocol within the Frax ecosystem. The system will adjust every month according to an on-chain Consumer Price Index oracle so that holders of the FPI will increase their dollar-denominated value each month according to the reported CPI increase
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