Сьогоднішня ціна Frax (FRAX)

Поточна ціна Frax (FRAX) сьогодні становить 0.99561 USD з ринковою капіталізацією $ 646.20M USD. Ціна FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frax:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.05M USD

- зміна ціни Frax протягом дня — -0.02%

- циркуляційна пропозиція – 649.43M USD

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