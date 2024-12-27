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Ціна Frax (FRAX)

USD

Графік ціни Frax (FRAX) в реальному часі

$0.995885
$0.995885$0.995885
0.00%(1D)

Сьогоднішня ціна Frax (FRAX)

Поточна ціна Frax (FRAX) сьогодні становить 0.99561 USD з ринковою капіталізацією $ 646.20M USD. Ціна FRAX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frax:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 12.05M USD
- зміна ціни Frax протягом дня — -0.02%
- циркуляційна пропозиція – 649.43M USD

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Цінові показники Frax (FRAX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frax до USD становила $ -0.0002809228988179.
За останні 30 днів зміна ціни Frax до USD становила $ -0.0013095258.
За останні 60 днів зміна ціни Frax до USD становила $ -0.0023685561.
За останні 90 днів зміна ціни Frax до USD становила $ -0.0017226857208789.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -0.0002809228988179-0.02%
30 днів$ -0.0013095258-0.13%
60 днів$ -0.0023685561-0.23%
90 днів$ -0.0017226857208789-0.17%

Аналіз цін Frax (FRAX)

Останній аналіз цін Frax: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 0.991553
$ 0.991553$ 0.991553

$ 1.005
$ 1.005$ 1.005

$ 1.14
$ 1.14$ 1.14

+0.09%

-0.02%

+0.40%

Ринкова інформація Frax (FRAX)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 646.20M
$ 646.20M$ 646.20M

$ 12.05M
$ 12.05M$ 12.05M

649.43M
649.43M 649.43M

Що таке Frax ( FRAX)

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Ресурс Frax (FRAX)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

FRAX до місцевих валют

1 FRAX до AUD
A$1.6029321
1 FRAX до GBP
0.7865319
1 FRAX до EUR
0.9557856
1 FRAX до USD
$0.99561
1 FRAX до MYR
RM4.4503767
1 FRAX до TRY
35.0852964
1 FRAX до JPY
¥157.0276092
1 FRAX до RUB
106.53027
1 FRAX до INR
85.1744355
1 FRAX до IDR
Rp16,058.2235583
1 FRAX до PHP
57.9345459
1 FRAX до EGP
￡E.50.6466807
1 FRAX до BRL
R$6.1528698
1 FRAX до CAD
C$1.4336784
1 FRAX до BDT
118.776273
1 FRAX до NGN
1,541.1843678
1 FRAX до UAH
41.6762346
1 FRAX до VES
Bs50.77611
1 FRAX до PKR
Rs276.7098873
1 FRAX до KZT
515.0589213
1 FRAX до THB
฿33.8208717
1 FRAX до TWD
NT$32.7057885
1 FRAX до CHF
Fr0.896049
1 FRAX до HKD
HK$7.7259336
1 FRAX до MAD
.د.م10.0158366