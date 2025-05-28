Сьогоднішня ціна FRAUDE (INSS)

Поточна ціна FRAUDE (INSS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 5,37K USD. Ціна INSS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRAUDE:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FRAUDE протягом дня — +1,49%

- циркуляційна пропозиція – 999,97M USD

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