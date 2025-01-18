Ціна Frapped USDT (FUSDT)
Поточна ціна Frapped USDT (FUSDT) сьогодні становить 1.062 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frapped USDT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.06K USD
- зміна ціни Frapped USDT протягом дня — -6.09%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frapped USDT до USD становила $ -0.068901705886252.
За останні 30 днів зміна ціни Frapped USDT до USD становила $ +0.0689998392.
За останні 60 днів зміна ціни Frapped USDT до USD становила $ -0.0620556336.
За останні 90 днів зміна ціни Frapped USDT до USD становила $ +0.99872598002963625.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.068901705886252
|-6.09%
|30 днів
|$ +0.0689998392
|+6.50%
|60 днів
|$ -0.0620556336
|-5.84%
|90 днів
|$ +0.99872598002963625
|+1,578.41%
Останній аналіз цін Frapped USDT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.15%
-6.09%
+5.63%
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