Сьогоднішня ціна Frapped USDT (FUSDT)

Поточна ціна Frapped USDT (FUSDT) сьогодні становить 1.062 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FUSDT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frapped USDT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 72.06K USD

- зміна ціни Frapped USDT протягом дня — -6.09%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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