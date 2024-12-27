Сьогоднішня ціна Franklin (FLY)

Поточна ціна Franklin (FLY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 231.07K USD. Ціна FLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Franklin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.29K USD

- зміна ціни Franklin протягом дня — +3.06%

- циркуляційна пропозиція – 519.48M USD

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