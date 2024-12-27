Сьогоднішня ціна Frankfrankfrank ($FRANK)

Поточна ціна Frankfrankfrank ($FRANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 401.92K USD. Ціна $FRANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frankfrankfrank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 25.45K USD

- зміна ціни Frankfrankfrank протягом дня — +3.79%

- циркуляційна пропозиція – 999.82M USD

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