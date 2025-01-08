Сьогоднішня ціна FrankenFrog (FFROG)

Поточна ціна FrankenFrog (FFROG) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 7.47K USD. Ціна FFROG до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FrankenFrog:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 53.34 USD

- зміна ціни FrankenFrog протягом дня — -5.55%

- циркуляційна пропозиція – 982.70M USD

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