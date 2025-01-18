Ціна Frankencoin (ZCHF)
Поточна ціна Frankencoin (ZCHF) сьогодні становить 1.091 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frankencoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.53K USD
- зміна ціни Frankencoin протягом дня — -2.28%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frankencoin до USD становила $ -0.025463169190225.
За останні 30 днів зміна ціни Frankencoin до USD становила $ -0.0328497918.
За останні 60 днів зміна ціни Frankencoin до USD становила $ -0.0401312349.
За останні 90 днів зміна ціни Frankencoin до USD становила $ -0.06268268346212.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.025463169190225
|-2.28%
|30 днів
|$ -0.0328497918
|-3.01%
|60 днів
|$ -0.0401312349
|-3.67%
|90 днів
|$ -0.06268268346212
|-5.43%
Останній аналіз цін Frankencoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.92%
-2.28%
-0.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An oracle-free collateralized, decentralized Swiss Franc stablecoin backed by RWAs
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