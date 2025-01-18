Сьогоднішня ціна Frankencoin (ZCHF)

Поточна ціна Frankencoin (ZCHF) сьогодні становить 1.091 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна ZCHF до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frankencoin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.53K USD

- зміна ціни Frankencoin протягом дня — -2.28%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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