Яка зараз ціна Frank Ocean?

Frank Ocean торгують за ₴, що відображає зміну ціни на рівні -18.10% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як FRANK порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -18.10% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо FRANK перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як Frank Ocean виглядає у порівнянні з токенами категорії Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem?

У сегменті Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem FRANK демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація Frank Ocean?

Ринкова капіталізація ₴1162689.56164958720000 розташовує FRANK на #8211 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴ до ₴, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують FRANK?

Frank Ocean згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку FRANK?

З 961408380.871118 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.