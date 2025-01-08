Сьогоднішня ціна Frank (FRANK)

Поточна ціна Frank (FRANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.77K USD. Ціна FRANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.98 USD

- зміна ціни Frank протягом дня — -6.82%

- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD

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