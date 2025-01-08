Ціна Frank (FRANK)
Поточна ціна Frank (FRANK) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.77K USD. Ціна FRANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 18.98 USD
- зміна ціни Frank протягом дня — -6.82%
- циркуляційна пропозиція – 999.35M USD
Отримуйте оновлення цін FRANK до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FRANK.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frank до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frank до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frank до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frank до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-6.82%
|30 днів
|$ 0
|-21.97%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-6.82%
+5.81%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
We are a strong team of 8 individuals that have experience in marketing and running a meme token. Litecoin main handle tweeted "https://twitter.com/litecoin/status/1858299078934671539" and said "Thinking About Frank" So we deployed on pump(dot)fun and launched. And straight away community initiated to gather, we then started with our marketing strategy and proceeded to get promoted by multiple TG Kols and X Kols. Frank is a meme and has no utility we want to keep it like that, and spread the good vibes and keep it funny and engaging.
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 FRANK до AUD
A$--
|1 FRANK до GBP
￡--
|1 FRANK до EUR
€--
|1 FRANK до USD
$--
|1 FRANK до MYR
RM--
|1 FRANK до TRY
₺--
|1 FRANK до JPY
¥--
|1 FRANK до RUB
₽--
|1 FRANK до INR
₹--
|1 FRANK до IDR
Rp--
|1 FRANK до PHP
₱--
|1 FRANK до EGP
￡E.--
|1 FRANK до BRL
R$--
|1 FRANK до CAD
C$--
|1 FRANK до BDT
৳--
|1 FRANK до NGN
₦--
|1 FRANK до UAH
₴--
|1 FRANK до VES
Bs--
|1 FRANK до PKR
Rs--
|1 FRANK до KZT
₸--
|1 FRANK до THB
฿--
|1 FRANK до TWD
NT$--
|1 FRANK до CHF
Fr--
|1 FRANK до HKD
HK$--
|1 FRANK до MAD
.د.م--