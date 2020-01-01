Токеноміка FRANCE REV FINANCE (FRF)
Інформація FRANCE REV FINANCE (FRF)
We work in the field of clean energy, we created our own project in BINANACE SMART CHAIN. The aim of the project is to form campaigns to support clean energy. Create your own token in the virtual currency space. Token tells us that in order to have cleaner air, we need to change our lives. One of the changes is the use of virtual currencies, which makes us have a healthier environment. Instead of cutting down trees and printing money, we can Use virtual currencies. Our token says that we must prevent harmful energies in order to cleanse the earth, otherwise the earth's environment will be disturbed in this way in a few years. The international community must think faster about a change in this field.
Токеноміка та аналіз ціни FRANCE REV FINANCE (FRF)
Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FRANCE REV FINANCE (FRF), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом.
Токеноміка FRANCE REV FINANCE (FRF): пояснення ключових показників та варіанти використання
Розуміння токеноміки FRANCE REV FINANCE (FRF) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу.
Ключові показники та як вони розраховуються:
Загальна пропозиція:
Максимальна кількість токенів FRF, які були або будуть коли-небудь створені.
Циркуляційна пропозиція:
Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів.
Максимальна пропозиція:
Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRF, яка може існувати.
FDV (повністю розведена вартість):
Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу.
Рівень інфляції:
Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін.
Чому ці показники важливі для трейдерів?
Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність.
Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін.
Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю.
Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки.
Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRF, досліджуйте ціну токена FRF в реальному часі!
Прогноз ціни FRF
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