Сьогоднішня ціна France Coin (FRA)

Поточна ціна France Coin (FRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.63K USD. Ціна FRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності France Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.37 USD

- зміна ціни France Coin протягом дня — -4.98%

- циркуляційна пропозиція – 746.52M USD

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