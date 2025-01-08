Ціна France Coin (FRA)
Поточна ціна France Coin (FRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 26.63K USD. Ціна FRA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності France Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 698.37 USD
- зміна ціни France Coin протягом дня — -4.98%
- циркуляційна пропозиція – 746.52M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни France Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни France Coin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни France Coin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни France Coin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.98%
|30 днів
|$ 0
|-24.61%
|60 днів
|$ 0
|-43.28%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін France Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.81%
-4.98%
-9.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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