Сьогоднішня ціна Frame Token (FRAME)

Поточна ціна Frame Token (FRAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Frame Token:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.08K USD

- зміна ціни Frame Token протягом дня — -13.52%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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