Ціна Frame Token (FRAME)
Поточна ціна Frame Token (FRAME) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRAME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Frame Token:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.08K USD
- зміна ціни Frame Token протягом дня — -13.52%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Frame Token до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Frame Token до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Frame Token до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Frame Token до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.52%
|30 днів
|$ 0
|-48.74%
|60 днів
|$ 0
|-32.40%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Frame Token: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.88%
-13.52%
-7.88%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An ERC-20 token built to support builders and the community on the social network Farcaster. $FRAME was created to display how far you can go with simple technology like embeds on a website!
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