Сьогоднішня ціна FRAME

Поточна ціна FRAME (FRAME) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,38% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRAME до USD становить $ 0 за FRAME.

FRAME наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 60 090, з циркуляційною пропозицією у 1,00B FRAME. Протягом останніх 24 годин FRAME торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00314878, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRAME змінився на 0,00% за останню годину та на -17,32% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо FRAME (FRAME)

Ринкова капіталізація $ 60,09K$ 60,09K $ 60,09K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 60,09K$ 60,09K $ 60,09K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FRAME — $ 60,09K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FRAME — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 60,09K.