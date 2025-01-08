Сьогоднішня ціна FRAKT (FRKT)

Поточна ціна FRAKT (FRKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.96K USD. Ціна FRKT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRAKT:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.45 USD

- зміна ціни FRAKT протягом дня — -4.96%

- циркуляційна пропозиція – 7.62M USD

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