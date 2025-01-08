Ціна FRAKT (FRKT)
Поточна ціна FRAKT (FRKT) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.96K USD. Ціна FRKT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FRAKT:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 15.45 USD
- зміна ціни FRAKT протягом дня — -4.96%
- циркуляційна пропозиція – 7.62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FRAKT до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FRAKT до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FRAKT до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FRAKT до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.96%
|30 днів
|$ 0
|-13.97%
|60 днів
|$ 0
|-6.88%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FRAKT: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.39%
-4.96%
+4.33%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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