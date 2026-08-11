Сьогоднішня ціна Fragmetric

Поточна ціна Fragmetric (FRAG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRAG до USD становить $ 0 за FRAG.

Fragmetric наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 143 007, з циркуляційною пропозицією у 202,00M FRAG. Протягом останніх 24 годин FRAG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,170403, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRAG змінився на -- за останню годину та на -36,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21,11.

Ринкова інформація щодо Fragmetric (FRAG)

Ринкова капіталізація $ 143,01K$ 143,01K $ 143,01K Обсяг (за 24 год) $ 21,11$ 21,11 $ 21,11 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 707,96K$ 707,96K $ 707,96K Циркуляційне постачання 202,00M 202,00M 202,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fragmetric — $ 143,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21,11. Циркуляційна пропозиція FRAG — 202,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 707,96K.