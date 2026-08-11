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Поточна ціна Fragmetric сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація FRAG становить 143 007 USD. Відстежуйте оновлення цін FRAG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Fragmetric сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація FRAG становить 143 007 USD. Відстежуйте оновлення цін FRAG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Fragmetric (FRAG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FRAG до USD:

$0,00070795
$0,00070795$0,00070795
0,00%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Fragmetric (FRAG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:40:10 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Fragmetric

Поточна ціна Fragmetric (FRAG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,30% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FRAG до USD становить $ 0 за FRAG.

Fragmetric наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 143 007, з циркуляційною пропозицією у 202,00M FRAG. Протягом останніх 24 годин FRAG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,170403, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FRAG змінився на -- за останню годину та на -36,36% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 21,11.

Ринкова інформація щодо Fragmetric (FRAG)

$ 143,01K
$ 143,01K$ 143,01K

$ 21,11
$ 21,11$ 21,11

$ 707,96K
$ 707,96K$ 707,96K

202,00M
202,00M 202,00M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fragmetric — $ 143,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 21,11. Циркуляційна пропозиція FRAG — 202,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 707,96K.

Історія ціни Fragmetric у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,170403
$ 0,170403$ 0,170403

$ 0
$ 0$ 0

--

+0,30%

-36,36%

-36,36%

Історія ціни Fragmetric (FRAG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fragmetric до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fragmetric до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fragmetric до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fragmetric до USD становила --.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+0,30%
30 днів$ 0+33,05%
60 днів$ 0-14,11%
90 днів----

Прогноз ціни Fragmetric

Прогноз ціни Fragmetric (FRAG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна FRAG у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Fragmetric (FRAG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Fragmetric потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Fragmetric у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни FRAG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Fragmetric.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Fragmetric (FRAG)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Finance (DeFi)Liquid Restaking Governance TokensRestaking

Про Fragmetric

Яка зараз ринкова ціна FRAG?

Зараз його вартість становить ₴, що відображає зміну ціни на 0.29% за останні 24 години. Оновлення цін відбивають актуальні агреговані дані ринку.

Яка ліквідність Fragmetric на біржах?

З оцінкою ліквідності --/100, FRAG демонструє стабільну ринкову глибину на торгових майданчиках з високим обсягом торгів.

Який добовий обсяг торгів для FRAG?

За останні 24 години трейдери обміняли ₴-- FRAG. Високий обсяг торгів сприяє зменшенню спредів та плавнішому проведенню операцій.

Який сьогодні діапазон цін для Fragmetric?

Він торгувався в діапазоні від ₴ до ₴, фіксуючи волатильність дня.

Що визначає доступність і популярність FRAG на світових ринках?

Фактори включають листинг на біржах, доступність торговельних пар, глибину ліквідності та те, наскільки добре FRAG інтегрований в екосистему --.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 21:40:10 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fragmetric (FRAG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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