Токеноміка FRAGMA (FRAGMA) Дізнайтеся ключову інформацію про FRAGMA (FRAGMA), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація FRAGMA (FRAGMA) Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file. Офіційний вебсайт: https://www.frgm.io/ Whitepaper: https://www.frgm.io/library/whitepaper Купити FRAGMA зараз!

Токеноміка та аналіз ціни FRAGMA (FRAGMA) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена FRAGMA (FRAGMA), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 277,69K $ 277,69K $ 277,69K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M FDV (повністю розведена вартість): $ 277,69K $ 277,69K $ 277,69K Історичний максимум: $ 0,01094455 $ 0,01094455 $ 0,01094455 Історичний мінімум: $ 0,00236903 $ 0,00236903 $ 0,00236903 Поточна ціна: $ 0,00277646 $ 0,00277646 $ 0,00277646 Дізнайтеся більше про ціну FRAGMA (FRAGMA)

Токеноміка FRAGMA (FRAGMA): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки FRAGMA (FRAGMA) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FRAGMA, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FRAGMA, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FRAGMA, досліджуйте ціну токена FRAGMA в реальному часі!

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