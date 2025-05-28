Сьогоднішня ціна FRAGMA (FRAGMA)

Поточна ціна FRAGMA (FRAGMA) сьогодні становить 0,00688722 USD з ринковою капіталізацією $ 689,15K USD. Ціна FRAGMA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRAGMA:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни FRAGMA протягом дня — -9,55%

- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD

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