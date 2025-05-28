Ціна FRAGMA (FRAGMA)
Поточна ціна FRAGMA (FRAGMA) сьогодні становить 0,00688722 USD з ринковою капіталізацією $ 689,15K USD. Ціна FRAGMA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FRAGMA:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни FRAGMA протягом дня — -9,55%
- циркуляційна пропозиція – 100,00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FRAGMA до USD становила $ -0,000727707382888679.
За останні 30 днів зміна ціни FRAGMA до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FRAGMA до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FRAGMA до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000727707382888679
|-9,55%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FRAGMA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,53%
-9,55%
+21,51%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.
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