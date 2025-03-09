Сьогоднішня ціна FRACTRADE (FRAC)

Поточна ціна FRACTRADE (FRAC) сьогодні становить 0.170374 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FRACTRADE:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD

- зміна ціни FRACTRADE протягом дня — -0.48%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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