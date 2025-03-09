Ціна FRACTRADE (FRAC)
Поточна ціна FRACTRADE (FRAC) сьогодні становить 0.170374 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FRAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FRACTRADE:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.14K USD
- зміна ціни FRACTRADE протягом дня — -0.48%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FRACTRADE до USD становила $ -0.0008354537842772.
За останні 30 днів зміна ціни FRACTRADE до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FRACTRADE до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FRACTRADE до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0008354537842772
|-0.48%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FRACTRADE: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-0.48%
+10.02%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
FRACTRADE is a platform for creating and managing AI trading agents on Hyperliquid and the HyperEVM. It offers various agents for risk management, copy trading, sniping, whale transaction monitoring, and backtesting. Additionally, it includes a marketplace where anyone can build and publish their own AI agents. FRACTRADE connects directly to your Hyperliquid account, allowing you to use AI agents for specific tasks or combine them into complex trading strategies. You can enhance manual trading or let agents fully automate your trades. FRACTRADE cannot withdraw funds from your wallets and is designed with a strong focus on security and privacy.
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