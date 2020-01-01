Токеноміка Fracton Protocol (FT) Дізнайтеся ключову інформацію про Fracton Protocol (FT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Fracton Protocol (FT) What is the project about? FractonX is an NFT fragmentation protocol that specializes in fractionalizing carefully curated NFT collections into NFT-backed tokens(hiNFTs), thereby revolutionizing accessibility and liquidity in the NFT market. What makes your project unique? By enabling trading of dozens of hiNFTs on top-tier exchanges and guaranteeing transparency, Fracton Protocol has become one of the biggest and fastest-growing NFT-Fi platforms, boasting over $10 million in Total Value Locked (TVL) and an impressive $3.3 billion of life-time trading volume. History of your project. FractonX has consistently demonstrated growth and development even during the bear market. In under 10 months, the total TVL of the FractonX has surged from zero to over 7,000 ETH. As the first and only fractionalization protocol bridging the NFT-Crypto gap, it has integrated with a top 4 CEX for mass adoption and a seamless user experience. hiNFTs have become widely traded among crypto users, generating over 3.3 billion in trading volume in just under six months. What’s next for your project? FractonX is aiming to fractionalise more blue-chip NFT collections and enable a bigger chance to bridge on-chain and off-chain worlds. What can your token be used for? The token is used for release the liquidity of blue-chip NFTs, and increasing the adoption of them. Users can trade, DCA, or making profits through the MetaSwap system. Офіційний вебсайт: https://www.fracton.cool/ Whitepaper: https://doc.fracton.cool/ Купити FT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Fracton Protocol (FT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Fracton Protocol (FT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 201,21K $ 201,21K $ 201,21K Загальна пропозиція: $ 100,00M $ 100,00M $ 100,00M Циркуляційна пропозиція: $ 87,47M $ 87,47M $ 87,47M FDV (повністю розведена вартість): $ 230,03K $ 230,03K $ 230,03K Історичний максимум: $ 7,0 $ 7,0 $ 7,0 Історичний мінімум: $ 0,00220051 $ 0,00220051 $ 0,00220051 Поточна ціна: $ 0,0023003 $ 0,0023003 $ 0,0023003 Дізнайтеся більше про ціну Fracton Protocol (FT)

Токеноміка Fracton Protocol (FT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Fracton Protocol (FT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів FT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів FT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку FT, досліджуйте ціну токена FT в реальному часі!

Прогноз ціни FT Хочете знати, куди рухається FT? Наша сторінка прогнозу ціни FT поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена FT зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!