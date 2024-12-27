Сьогоднішня ціна Fractal (FRA)

Поточна ціна Fractal (FRA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 6.29M USD. Ціна FRA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fractal:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 66.02K USD

- зміна ціни Fractal протягом дня — -10.88%

- циркуляційна пропозиція – 11.59B USD

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