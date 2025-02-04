Ціна FPI Bank (FPIBANK)
Поточна ціна FPI Bank (FPIBANK) сьогодні становить 0.01714624 USD з ринковою капіталізацією $ 11.01M USD. Ціна FPIBANK до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FPI Bank:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31M USD
- зміна ціни FPI Bank протягом дня — +36.90%
- циркуляційна пропозиція – 630.15M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FPI Bank до USD становила $ +0.00462143.
За останні 30 днів зміна ціни FPI Bank до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FPI Bank до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FPI Bank до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00462143
|+36.90%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FPI Bank: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+3.30%
+36.90%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
It is a memcoin created on the meme-pad platform BLUM (t.me/blum). The memcoin is positioned as Fufenshmertz Pakost' Inc. coin - which refers to the cartoon “Phineas and Ferb” as the token of the main villain - Dr. Heinz Doofenshmirtz. The token itself is the sheer power of the community! It is the most capitilized memcoin on the bloom platform, and is the top 2 memcoins on the blockchain TON.
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