Сьогоднішня ціна FPI Bank (FPIBANK)

Поточна ціна FPI Bank (FPIBANK) сьогодні становить 0.01714624 USD з ринковою капіталізацією $ 11.01M USD. Ціна FPIBANK до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FPI Bank:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.31M USD

- зміна ціни FPI Bank протягом дня — +36.90%

- циркуляційна пропозиція – 630.15M USD

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