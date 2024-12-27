Сьогоднішня ціна Foxy (FOXY)

Поточна ціна Foxy (FOXY) сьогодні становить 0.01082804 USD з ринковою капіталізацією $ 43.34M USD. Ціна FOXY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Foxy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87M USD

- зміна ціни Foxy протягом дня — +0.26%

- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD

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