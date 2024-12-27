Ціна Foxy (FOXY)
Поточна ціна Foxy (FOXY) сьогодні становить 0.01082804 USD з ринковою капіталізацією $ 43.34M USD. Ціна FOXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Foxy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.87M USD
- зміна ціни Foxy протягом дня — +0.26%
- циркуляційна пропозиція – 4.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Foxy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Foxy до USD становила $ -0.0021285154.
За останні 60 днів зміна ціни Foxy до USD становила $ +0.0010469458.
За останні 90 днів зміна ціни Foxy до USD становила $ +0.002273322213185328.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.26%
|30 днів
|$ -0.0021285154
|-19.65%
|60 днів
|$ +0.0010469458
|+9.67%
|90 днів
|$ +0.002273322213185328
|+26.57%
Останній аналіз цін Foxy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.92%
+0.26%
+5.21%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Foxy is the mascot to Linea, and the first ever culturecoin. Built to reward the community.
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