Ціна FOXXY (FOXXY)
Поточна ціна FOXXY (FOXXY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 69.44K USD. Ціна FOXXY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FOXXY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 118.09 USD
- зміна ціни FOXXY протягом дня — +0.45%
- циркуляційна пропозиція – 420.69B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FOXXY до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FOXXY до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FOXXY до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FOXXY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.45%
|30 днів
|$ 0
|-9.93%
|60 днів
|$ 0
|-19.13%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FOXXY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
+0.45%
+11.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Welcome to the World of $FOXXY, The Clever yet Playful Token on the Ethereum Blockchain! $FOXXY is a playful mix of dog and fox, combining the energy and loyalty of a dog with the cleverness and agility of a fox. With a total supply of 420.69 billion tokens and 0% transaction tax, Foxxy is here to bring fun and community-driven growth on the Ethereum blockchain. Zero Tax With $FOXXY you get what you pay for without giving anyone else a cut with 0% tax on every transaction. Meme Potential With its playful fox-dog theme and community-driven spirit, $FOXXY is poised to become the next viral sensation in the meme token world. Long Term Backed by a detailed roadmap and continuous development, $FOXXY is designed for sustainable growth, making it more than just a fleeting meme.
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