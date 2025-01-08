Ціна Foxx Of Linea (FOXX)
Поточна ціна Foxx Of Linea (FOXX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.02K USD. Ціна FOXX до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Foxx Of Linea:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD
- зміна ціни Foxx Of Linea протягом дня — -21.21%
- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Foxx Of Linea до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Foxx Of Linea до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Foxx Of Linea до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Foxx Of Linea до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-21.21%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Foxx Of Linea: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
-21.21%
+37.08%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A memecoin on Linea aiming to be the real OG Foxx of Linea. Meanwhile we will also have a 5000-items NFT collection which we will have a point based platform which will whitelist holders based on days and amount of tokens they held during the time. We aimed to be top Memecoin on Linea ecosystem that we can have great partnerships with all top projects on Linea. Currently having a good connection with Nile, Mendi and eFrogs on Linea, we assume to be the next huge Linea project.
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