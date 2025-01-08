Сьогоднішня ціна Foxx Of Linea (FOXX)

Поточна ціна Foxx Of Linea (FOXX) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 114.02K USD. Ціна FOXX до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Foxx Of Linea:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.74K USD

- зміна ціни Foxx Of Linea протягом дня — -21.21%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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