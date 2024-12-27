Ціна FoxPool (FOX2)
Поточна ціна FoxPool (FOX2) сьогодні становить 0.00139816 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна FOX2 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FoxPool:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.99 USD
- зміна ціни FoxPool протягом дня — +3.24%
- циркуляційна пропозиція – 1.14B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FoxPool до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FoxPool до USD становила $ -0.0005561649.
За останні 60 днів зміна ціни FoxPool до USD становила $ -0.0010865961.
За останні 90 днів зміна ціни FoxPool до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+3.24%
|30 днів
|$ -0.0005561649
|-39.77%
|60 днів
|$ -0.0010865961
|-77.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FoxPool: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.01%
+3.24%
-27.49%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is FoxPool and how do I use it? FoxPool is the world's first BTC mining pool to introduce the concept of a native platform token. It aims to provide miners and investors with an efficient, transparent, and secure mining platform through innovative incentive mechanisms and a decentralized governance model. With the rapid development of blockchain technology, cryptocurrency mining has become a popular activity globally. However, existing mining pool services often lack effective incentive mechanisms and transparency, resulting in inadequate protection of the interests of miners and investors. The emergence of FoxPool is aimed at addressing these issues and providing a completely new mining experience.
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