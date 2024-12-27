Сьогоднішня ціна FoxPool (FOX2)

Поточна ціна FoxPool (FOX2) сьогодні становить 0.00139816 USD з ринковою капіталізацією $ 1.59M USD. Ціна FOX2 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FoxPool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 178.99 USD

- зміна ціни FoxPool протягом дня — +3.24%

- циркуляційна пропозиція – 1.14B USD

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