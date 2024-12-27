Сьогоднішня ціна FoxGirl (FOXGIRL)

Поточна ціна FoxGirl (FOXGIRL) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 126.19K USD. Ціна FOXGIRL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FoxGirl:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.05 USD

- зміна ціни FoxGirl протягом дня — +1.32%

- циркуляційна пропозиція – 100.00T USD

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