Сьогоднішня ціна Foxclaw

Поточна ціна Foxclaw (FOXCLAW) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOXCLAW до USD становить $ 0 за FOXCLAW.

Foxclaw наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 959,4, з циркуляційною пропозицією у 1,00B FOXCLAW. Протягом останніх 24 годин FOXCLAW торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOXCLAW змінився на -- за останню годину та на 0,00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Foxclaw (FOXCLAW)

Ринкова капіталізація $ 15,96K$ 15,96K $ 15,96K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,96K$ 15,96K $ 15,96K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Foxclaw — $ 15,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOXCLAW — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,96K.