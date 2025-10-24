Актуальна ціна Fox inu сьогодні становить 0,00357003 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FINU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FINU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Fox inu сьогодні становить 0,00357003 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни FINU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни FINU на MEXC вже зараз.

Докладніше про FINU

Інформація про ціну FINU

Whitepaper FINU

Офіційний вебсайт FINU

Токеноміка FINU

Прогноз ціни FINU

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Fox inu

Ціна Fox inu (FINU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 FINU до USD:

$0,00357003
$0,00357003$0,00357003
+12,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Fox inu (FINU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:03:32 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Fox inu (FINU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00297334
$ 0,00297334$ 0,00297334
Мін. за 24 год
$ 0,00359424
$ 0,00359424$ 0,00359424
Макс. за 24 год

$ 0,00297334
$ 0,00297334$ 0,00297334

$ 0,00359424
$ 0,00359424$ 0,00359424

$ 0,00865818
$ 0,00865818$ 0,00865818

$ 0,00134613
$ 0,00134613$ 0,00134613

-0,13%

+12,93%

+37,02%

+37,02%

Актуальна ціна Fox inu (FINU) становить $0,00357003. За останні 24 години FINU торгувався між мінімумом у $ 0,00297334 і максимумом у $ 0,00359424, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FINU становить $ 0,00865818, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00134613.

Що стосується короткострокових результатів, то FINU змінився на -0,13% за останню годину, +12,93% за 24 години та на +37,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fox inu (FINU)

$ 352,94K
$ 352,94K$ 352,94K

--
----

$ 352,94K
$ 352,94K$ 352,94K

98,86M
98,86M 98,86M

98 862 777,11371821
98 862 777,11371821 98 862 777,11371821

Поточна ринкова капіталізація Fox inu — $ 352,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FINU — 98,86M, зі загальною пропозицією 98862777.11371821. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 352,94K.

Історія ціни Fox inu (FINU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fox inu до USD становила $ +0,00040865.
За останні 30 днів зміна ціни Fox inu до USD становила $ -0,0012248398.
За останні 60 днів зміна ціни Fox inu до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fox inu до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,00040865+12,93%
30 днів$ -0,0012248398-34,30%
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Fox inu (FINU)

Meet Fox Inu, the clever crypto fox that snuck out of the forest and into the blockchain to steal your heart… and maybe a Lambo. It’s a crypto currency built and deployed on Solana Blockchain with a low total supply of 98M, it is also a community take over project, liquidity is burnt by sending into a dead wallet which proves its safe for investors and it aims to a lot of Xs touching $1+. Fox Inu has a massive CTO team with a vibrant community.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Прогноз ціни Fox inu (USD)

Скільки коштуватиме Fox inu (FINU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Fox inu (FINU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Fox inu.

Перегляньте прогноз ціни Fox inu вже зараз!

FINU до місцевих валют

Токеноміка Fox inu (FINU)

Розуміння токеноміки Fox inu (FINU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена FINU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Fox inu (FINU)

Скільки сьогодні коштує Fox inu (FINU)?
Актуальна ціна FINU у USD становить 0,00357003 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна FINU до USD?
Поточна ціна FINU до USD — $ 0,00357003. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Fox inu?
Ринкова капіталізація FINU — $ 352,94K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція FINU?
Циркуляційна пропозиція FINU — 98,86M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) FINU?
FINU досяг історичної максимальної ціни у 0,00865818 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) FINU?
Історична мінімальна ціна FINU становила 0,00134613 USD.
Який обсяг торгівлі FINU?
Актуальний обсяг торгівлі FINU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна FINU цього року?
FINU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни FINU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:03:32 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Fox inu (FINU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.