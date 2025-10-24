Інформація щодо ціни Fox inu (FINU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00297334 $ 0,00297334 $ 0,00297334 Мін. за 24 год $ 0,00359424 $ 0,00359424 $ 0,00359424 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00297334$ 0,00297334 $ 0,00297334 Макс. за 24 год $ 0,00359424$ 0,00359424 $ 0,00359424 Рекордний максимум $ 0,00865818$ 0,00865818 $ 0,00865818 Найнижча ціна $ 0,00134613$ 0,00134613 $ 0,00134613 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +12,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +37,02% Зміна ціни (за 7 дн.) +37,02%

Актуальна ціна Fox inu (FINU) становить $0,00357003. За останні 24 години FINU торгувався між мінімумом у $ 0,00297334 і максимумом у $ 0,00359424, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FINU становить $ 0,00865818, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00134613.

Що стосується короткострокових результатів, то FINU змінився на -0,13% за останню годину, +12,93% за 24 години та на +37,02% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Fox inu (FINU)

Ринкова капіталізація $ 352,94K$ 352,94K $ 352,94K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 352,94K$ 352,94K $ 352,94K Циркуляційне постачання 98,86M 98,86M 98,86M Загальна пропозиція 98 862 777,11371821 98 862 777,11371821 98 862 777,11371821

Поточна ринкова капіталізація Fox inu — $ 352,94K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FINU — 98,86M, зі загальною пропозицією 98862777.11371821. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 352,94K.