Сьогоднішня ціна Fox Europe (FOXE)

Поточна ціна Fox Europe (FOXE) сьогодні становить 0.00302546 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOXE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fox Europe:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 20.48 USD

- зміна ціни Fox Europe протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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