Сьогоднішня ціна Fox Bets AI

Поточна ціна Fox Bets AI (FOX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FOX до USD становить $ 0 за FOX.

Fox Bets AI наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 15 252,62, з циркуляційною пропозицією у 350,00M FOX. Протягом останніх 24 годин FOX торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00133299, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FOX змінився на -- за останню годину та на +2,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Fox Bets AI (FOX)

Ринкова капіталізація $ 15,25K$ 15,25K $ 15,25K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 43,58K$ 43,58K $ 43,58K Циркуляційне постачання 350,00M 350,00M 350,00M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Fox Bets AI — $ 15,25K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOX — 350,00M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 43,58K.