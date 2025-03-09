Сьогоднішня ціна Fourxbt (FXBT)

Поточна ціна Fourxbt (FXBT) сьогодні становить 0.00005945 USD з ринковою капіталізацією $ 59.43K USD. Ціна FXBT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fourxbt:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.38K USD

- зміна ціни Fourxbt протягом дня — -0.06%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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