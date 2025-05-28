Сьогоднішня ціна Fourth Star (FSTR)

Поточна ціна Fourth Star (FSTR) сьогодні становить 0,03581393 USD з ринковою капіталізацією $ 345,73K USD. Ціна FSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Fourth Star:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Fourth Star протягом дня — -6,99%

- циркуляційна пропозиція – 9,65M USD

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