Ціна Fourth Star (FSTR)
Поточна ціна Fourth Star (FSTR) сьогодні становить 0,03581393 USD з ринковою капіталізацією $ 345,73K USD. Ціна FSTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fourth Star:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Fourth Star протягом дня — -6,99%
- циркуляційна пропозиція – 9,65M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fourth Star до USD становила $ -0,0026956599007904.
За останні 30 днів зміна ціни Fourth Star до USD становила $ +0,0526190078.
За останні 60 днів зміна ціни Fourth Star до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fourth Star до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,0026956599007904
|-6,99%
|30 днів
|$ +0,0526190078
|+146,92%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fourth Star: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,00%
-6,99%
-4,76%
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