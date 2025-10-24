Інформація щодо ціни FOUR (FOUR) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,0006579$ 0,0006579 $ 0,0006579 Найнижча ціна $ 0,00000651$ 0,00000651 $ 0,00000651 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) -- Зміна ціни (за 7 дн.) +6,19% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,19%

Актуальна ціна FOUR (FOUR) становить $0,00000975. За останні 24 години FOUR торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум FOUR становить $ 0,0006579, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000651.

Що стосується короткострокових результатів, то FOUR змінився на -- за останню годину, -- за 24 години та на +6,19% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо FOUR (FOUR)

Ринкова капіталізація $ 9,75K$ 9,75K $ 9,75K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 9,75K$ 9,75K $ 9,75K Циркуляційне постачання 1,00B 1,00B 1,00B Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація FOUR — $ 9,75K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FOUR — 1,00B, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 9,75K.