Ціна Fountain Protocol (FTP)
Поточна ціна Fountain Protocol (FTP) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FTP до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fountain Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 0.00 USD
- зміна ціни Fountain Protocol протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fountain Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fountain Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fountain Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fountain Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+0.76%
|60 днів
|$ 0
|+40.26%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fountain Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+0.46%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fountain Protocol is the first cross-chain lending platform powered by Oasis. The protocol enables users to experience high capital efficiency one-stop management of DeFi assets. Taking advantage of the extremely efficient and low-cost Oasis Network, Fountain Protocol establishes a multi-revenue protocol with a fund pool as the core and multiple application scenarios.
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