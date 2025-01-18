Ціна Fottie (FOTTIE)
Поточна ціна Fottie (FOTTIE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FOTTIE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fottie:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 83.67K USD
- зміна ціни Fottie протягом дня — -2.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fottie до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Fottie до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Fottie до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Fottie до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.24%
|30 днів
|$ 0
|-23.26%
|60 днів
|$ 0
|-29.05%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Fottie: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+4.34%
-2.24%
-21.05%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Memecoin for Pepe official girlfriend made by Matt Furie, can be seen in his "BigActive" account and opensea collection "Hedz" named Fottie.
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